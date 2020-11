Orlando Drummond, que deu voz ao Vingador, de ‘Caverna do Dragão’, recebe homenagem

Orlando Drummond, que completou 101 anos como um dos mais longevos dubladores do Brasil, recebeu uma homenagem do Iron Studios por seus vários anos dando voz a personagens famosos da televisão: uma estátua do Vingador, personagem de ‘Caverna do Dragão”.

O desenho Caverna do Dragão começou a ser exibida em 1983 e foi até 1985, com 27 episódios dublados por Drummond.

Entre outros, Drummond também deu voz a personagens como Scooby-Doo, Popeye, Alf de Alf: O ETeimoso e Gandalf em O Senhor dos Anéis.

Na TV, interpretou ainda o Seu Peru, da 'Escolinha do Professor Raimundo' original.

Em vídeo postado em sua rede social, ele agradeceu o presente com a voz maligna do Vingador. Veja (clique na seta lateral da imagem)