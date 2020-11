Mídia australiana afirma que Meghan Markle e Príncipe Harry estariam esperando um segundo filho

Vários rumores sugerem que a Duquesa de Sussex, Meghan Markle, e o Príncipe Harry estariam esperando um segundo filho.

De acordo com o meio de comunicação australiano New Idea, repostado pelo site T13, o boato surge depois que a atriz teve uma discussão com Harry antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Getty Images

Nesse sentido, Markle teria decidido se mudar por um tempo e fazer uma pausa no México, onde ficaria alguns dias.

Da mesma forma, as informações indicam que o casal está esperando o segundo filho, o que não foi confirmado por nenhuma das partes.

Getty Images

E, por outro lado, o aumento do suposto conflito dentro do casamento devido a complexidade que foi para se afastarem da realeza britânica.

Como revelado pelo site, sendo algo que poderia ser "reavaliado" pelo filho da falecida Diana de Gales.

LEIA TAMBÉM: