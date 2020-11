Laura Pausino fala sobre trilha sonora do retorno de Sophia Loren aos filmes

A fim de mostrar que cada pessoa é diferente e que ela luta contra suas batalhas pessoais, Laura Pausini mostrou ao público “Io sì”, música tema do filme “Rosa e Momo”, protagonizado por Sophia Loren, que chegou mundialmente na Netflix na sexta-feira. A música também ganhou versões em português, espanhol, inglês e francês.

“O importante é encontrar pessoas que não sejam iguais a nós para nos enriquecer. O filme fala sobre aprender com as diferenças e quis mostrar isso na canção e no vídeo, que foi dirigido pelo filho de Sophia Loren, Edoardo Ponti. Ele me propôs mostrar a diversidade, por isso decidiu reunir mulheres com histórias muito particulares e difíceis, o que me comoveu muito”, mencionou Laura ao Metro World News.

Pausini também destacou que ela não se define como uma pessoa feminista, mas sim em prol da igualdade de direitos de todas as pessoas.

“Creio que a figura feminina, nesse momento, tem um novo desafio, um novo valor e uma nova força, ainda que eu não seja super feminista, penso que somos iguais, porque ser capaz não é uma questão de gênero. Nesse caso, diante da pandemia, tem muitas mulheres que viveram uma coisa igual no mundo: ser mãe, mas também ser professora. Quem tem filhos, sabe que demos aulas de italiano, ciências, matemática – a minha filha foi muito mal em matemática comigo –, mas eu gostei do fato de ter conhecido, uma vez mais, a figura maternal como uma figura essencial.”

Da mesma forma, a cantora ressaltou a importância de ser parte de um projeto ao lado de Sophie Loren. “Lembro que a primeira vez que eu encontrei com ela foi em 2003, em uma festa da Armani, que vestia nós duas. Foi ela que começou a falar comigo como se fôssemos amigas desde sempre, ela é muito maternal.