Kobra cria mural em homenagem às vítimas da covid-19

O artista plástico Eduardo Kobra anunciou neste domingo lançamento de um novo mural em homenagem às vítimas do novo coronavírus em todo o mundo.

Criado em seu ateliê em Itu, interior de São Paulo, o mural mostra crianças simbolizando as várias religiões do mundo usando máscaras contra covid-19.

A obra foi publicada no perfil do artista no Instagram com uma mensagem pedindo para as pessoas ficarem em casa e manterem a fé.

“ Independentemente da nossa localização geográfica, de nossa etnia e de nossa religião, estamos unidos em uma mesma oração: que Deus inspire os cientistas para que encontrem a solução para esta pandemia — e conforte nossos corações para que tenhamos forças e sigamos juntos como humanidade", disse.

O artista revelou também que pretende fazer um leilão de cinco obras par ajudar os moradores sem-teto de São Paulo.

Veja o post: