As Five: atriz revela que buscou inspiração na série Euphoria

As Five é a nova série da Globoplay que abordará o dilema de um grupo de amigas (muito conhecidas por Malhação). No entanto, agora elas estão mais velhas e uma delas está com problemas com drogas.

Ana Hikari, personagem Tina, perdeu sua mãe e está em um relacionamento péssimo com Anderson, vivido por Juan Paiva, e acaba usando drogas.

A atriz revelou para o G1 que inspiração na série Euphoria para fazer sua personagem. "Tentei entender como a Zendaya levou isso pra série, pro personagem e pro olhar. E ela me inspirou muito", contou.

