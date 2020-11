Sem Neymar, Tite diz que Firmino será ‘mais arco do que flecha’ contra Venezuela

A Seleção Brasileira tem uma lista grande de desfalques para enfrentar a Venezuela nesta sexta-feira (13), às 21h30, no Morumbi, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Qatar. Além de ter que realizar seis cortes na lista original – Rodrigo Caio, Éder Militão, Fabinho, Casemiro, Philippe Coutinho e Gabriel Menino –, o técnico Tite também não poderá contar com Neymar, que segue com a delegação e tenta se recuperar de lesão para a partida contra o Uruguai, na próxima terça-feira.

Sem o camisa 10, o treinador explicou que vai alterar o posicionamento de Roberto Firmino. O atacante do Liverpool terá mais liberdade para sair da área e ajudar na construção das jogadas ofensivas.

“A colocação em relação ao Richarlison é a de ‘9’. A do Firmino vai ser um jogador mais livre, mais arco do que flecha, diferentemente do outro jogo, vai ser mais articulador. Eu não quero entrar em mais detalhes também. Em termos de estratégia, a gente procura preservar alguma informação, assim como a gente cuida do adversário, ele cuida da gente”, explicou Tite.

O gaúcho também anunciou que o goleiro Ederson, do Manchester City, será titular no lugar de Weverton, que disputou as duas últimas partidas como titular.

Desta maneira, o Brasil vai começar o confronto com a seguinte formação: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.