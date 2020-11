Exposição da WWF-Brasil mostra o Pantanal antes e depois de queimadas

Apenas durante os incêndios de 2020, o Pantanal perdeu 26% de área, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A devastação sem precedentes fica clara na exposição virtual “Pantanal: Vida, Morte e Renascimento”, organizada pela WWF-Brasil (World Wide Fund for Nature).

Do chão, da água e do ar, fotógrafos do Brasil, Bolívia e Paraguai, que dividem o complexo do Pantanal, registraram fauna e flora em três momentos do ano, marcado pela maior seca desde 1973 e incêndios criminosos. O bioma é mostrado em pleno vigor, durante as queimadas. Também não faltam imagens feitas mais recentemente, com as chamas controladas e o bioma tentando renascer.

Entre os artistas em exibição estão o catarinense Araquém Alcântara, especializado em natureza, Stefflen Reichle (Bolívia) e Tatiane Galluppi Selich (Paraguai).

A mostra fica disponível até o dia 27 em www.bit.ly/ExpoPantanal.