Estreias da Netflix: veja a lista com as novidades desta sexta-feira, 13 de novembro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta sexta-feira (13) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta sexta-feira (13)

Os Favoritos de Midas (1ª temporada)

Um editor milionário enfrenta um dilema sinistro que coloca em jogo a vida de muitas pessoas em Madri. Inspirada no conto de Jack London.

Uma Invenção de Natal

Desde que foi traído por seu aprendiz, a vida perdeu a graça para este fabricante de brinquedos. Mas a chegada de sua neta está prestes a mudar seu destino.

Rosa e Momo

Uma sobrevivente do Holocausto abre as portas de casa para um garoto de rua complicado. É o começo de uma amizade improvável.

Novos episódios de séries adicionados hoje: