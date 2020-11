Editora lança coleção com tiras dominicais do Snoopy

Em outubro, Snoopy virou setentão, mas as celebrações continuam. A editora Planeta DeAgostini lança, a partir deste mês, livros com as tiras de Charles Schulz publicadas aos domingos entre 1952 e 2000.

A ideia é disponibilizar 61 volumes com o material, ao todo. A estimativa é finalizar a coleção em junho de 2022, incluindo também edições temáticas.

As publicações não vão obedecer ordem cronológica. No primeiro volume, por exemplo, as histórias são de 1967, ano em que os personagens ocupavam seções de divertimento de 745 jornais dominicais e 393 diários apenas na América do Norte.

O preço de capa é R$ 49,99, mas há promoções no site www.planetadeagostini.com.br.