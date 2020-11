‘Carlinhos e Carlão’: Longa da Amazon Prime Video combate homofobia com humor

No “país de maricas”, conforme disse o presidente Jair Bolsonaro essa semana, homofobia não é brincadeira. O Brasil é o Estado que mais mata pessoas LGBTQ+ no mundo, segundo levantamento do Grupo Gay da Bahia. Em tempos sombrios, o humor pode ser uma arma. Ainda mais quando quem a usa é Luis Lobianco, uma das personalidades mais carismáticas da internet, famoso pelo canal Porta dos Fundos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O ator protagoniza o longa inédito “Carlinhos e Carlão”, dirigido por Pedro Amorim, que está disponível na Amazon Prime Video. Nele, Lobianco é o típico “machão”, o mecânico Carlão, que vive destilando piadas homofóbicas e machistas com os amigos. Um dos principais alvos é o garçom Guga (Marcelo Souza), que trabalha no bar onde a turma sempre vai.

A figura muda de cara quando o protagonista precisa procurar um armário novo, pois o seu quebra. Evaristo (Luis Miranda) é quem o ajuda, dando a ele um móvel rosa e cheio de glitter. Como num passe de mágica, Carlão sai literalmente do armário e, à noite, vira Carlinhos, homem gay.

Na pele de quem ele sempre ofendeu, as perspectivas mudam. Com uma vida um pouco mais leve e colorida, a dualidade do protagonista serve como uma boa lição de casa sobre ódio e intolerância, feita inclusive com a ajuda da drag queen Suzy Brasil, o garçom que, antes, Carlão fazia questão de “zoar”.

O elenco ainda conta com Thati Lopes, que também ficou conhecida por seus papéis no Porta dos Fundos, aqui como Glorinha. O ator de novelas Thiago Rodrigues entra em cena como Marcos, o chefe do mecânico.