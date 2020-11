60% dos brasileiros vão adiar compras para aproveitar os descontos da Black Friday

Seis em cada dez consumidores declararam que iriam aguardar a Black Friday para comprar um produto que pretendiam adquirir nos próximos seis meses. A pesquisa foi realizada entre 14 e 21 de setembro de 2020 pela consultoria Provokers, a pedido do Google. Foram entrevistados 1.500 homens e mulheres com 18 a 54 anos de idade, das classes ABC, com acesso à internet e que moram em todas as regiões do Brasil.

Embora a data oficial da Black Friday 2020 no Brasil seja dia 27 de novembro, várias empresas já começaram a antecipar suas promoções especiais para comemorar a data. Para atrair os consumidores antes das compras do Natal, algumas varejistas já estão oferecendo cashback (dinheiro de volta), cupons e descontos de até 80%.

A maior parte dos descontos se concentra em eletrônicos, videogames e livros físicos. Selecionamos algumas das principais ofertas do comércio eletrônico brasileiro que já estão valendo para o "esquenta" da Black Friday 2020 no Brasil. Confira:

1. Console Microsoft Xbox One S 1TB All Digital Edition



Compre a partir de R$ 2.249,90 com frete grátis e desconto de R$ 150,00 no checkout.

2. Notebook Lenovo Ultrafino Windows 10 15.6″ Full HD Dolby Audio



De R$ 4.199,00 por R$ 3.999,00 com frete grátis e economia de R$ 200,00 (5% de desconto).

3. Smart TV LED 32″ HD LG 3 HDMI 2 USB Bluetooth



De R$ 1.270,56 por R$ 1.199,00 com frete grátis e economia de R$ 71,56 (6% de desconto).

4. Cafeteira Nespresso Inissia Cream 110v ou 220v



De R$ 549,00 por R$349,00 com frete grátis e economia de R$200,00 (36% de desconto).

5. Babá Eletrônica Digital com Câmera visão Noturna Multikids Baby Bivolt



De R$ 769,90 por R$ 587,99 com frete grátis e economia de R$ 181,91 (24% de desconto).

6. Console PlayStation 4 Mega Pack (Dreams, Spider Man, Second Son)



De R$ 2.999,00 por R$ 2.578,84 com frete grátis e economia de R$ 420,16 (14% de desconto).

7. Promoção de livros leve 4 e pague 3



Adicione ao carrinho os livros elegíveis e o produto mais barato não será cobrado. Oferta válida até 15/11. Veja a lista aqui.

