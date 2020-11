Schwarzenegger será espião em nova série da Netflix

O ator Arnold Schwarzenegger deve estrelar em breve uma nova série no canal de streaming Neflix, de acordo com informações do site Deadline.

Na série de aventura, o ator viverá um espião internacional que convive com sua filha (Monica Barbaro, de ‘Top Gun: Maverick’).

O nome da série e a data de estreia ainda não foram revelados.

O projeto é uma parceria da Skydance Television com Nick Santoro, que também está produzindo a série ‘Jack Reacher’ para a Amazon.