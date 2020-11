Peppa Pig: episódio que diz que 'aranhas não podem te machucar' é banido da TV na Austrália

O desenho animado Peppa Pig está causando polêmica na Austrália.

Segundo o IFLS, tudo começou com um episódio que diz que “as aranhas são muito pequenas e não podem machucar você."

‘Dona Pernas Finas’ foi lançado em 2004 e mostra a porquinha cor-de-rosa se tornando amiga de uma enorme aranha, enfrentando assim um de seus maiores medos. Seu pai encoraja a amizade e as duas passam a brincar juntas. Em determinado momento, Peppa oferece chá ao aracnídeo e a coloca na cama.

Reprodução / Entertainment One

A rede de televisão ABC havia proibido futuras exibições do episódio, que seria "impróprio para o público australiano". No entanto, o canal infantil Nick Jr. resolveu reexibilo.

Imediatamente a Nickelodeon recebeu uma reclamação de uma mãe, que dizia que teve que desligar a TV enquanto sua filha o assistia. O canal respondeu que não tem responsabilidade no caso, dado que "a segurança das crianças cabe aos pais."

“O episódio é alegre, amigável e de impacto muito suave; sua mensagem geral é o respeito a todas as criaturas. O contexto da forma como a aranha é retratada diminui qualquer impacto de terror ou perigo; a aranha não parece real, ela tem um rosto sorridente e é mostrada no contexto de um show com outros animais falantes.” – Declarou um porta-voz do canal.

Reprodução / Entertainment One

Entretanto, é verdade que nem todas as aranhas são criaturas amigáveis: muitas delas, especialmente na Austrália, podem ser perigosas ou até mesmo fatais.

A mãe que fez a reclamação expressou uma preocupação real, acrescentando que sua filha era “muito jovem para entender” e que outras crianças que assistem ao programa podem decidir brincar com aranhas também.

Reprodução / Entertainment One

Não demorou muito para que a Nick Jr. recuasse:

"A Nick Jr. se orgulha de criar um ambiente seguro para seu público e baseia todas as decisões de programação em diretrizes internas de acordo com todas as obrigações legais e regulamentares australianas. Embora o episódio atenda aos nossos critérios, após uma consideração mais cuidadosa, tomamos a decisão de programação de removê-lo da nossa programação” – Comunicou o canal.

Veja o polêmico episódio abaixo:

