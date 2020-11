Obras de arte povoam exposição ao ar livre no Ibirapuera

Se você for ao Ibirapuera conferir a mostra “Ventos”, não deixe de desbravar o parque. Pelas andanças, irá se deparar com objetos “estranhos” ao local, que não costumam figurar em meio ao verde, mas parecem dizer algo. São as obras que integram a 10ª Mostra 3M de Arte.

Neste ano, com a temática “Lugar Comum: travessias e coletividades na cidade”, a seleção explora a relação de cada indivíduo como participante ativo e receptivo no meio urbano. No total, dez instalações estão espalhadas pelos 158 hectares do local, formando uma grande exposição ao ar livre no parque.

A proposta curatorial se reflete por meio das experiências particulares e coletivas que temos como agentes transformadores do espaço público.

Parque Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n). Até 6 de dezembro. Grátis. Todos os dias, 5h à 0h.