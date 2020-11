Millie Bobby Brown, de ‘Stranger Things,’ vai estrelar novo filme da Netflix

A atriz Millie Bobby Brown, que fez sucesso na série 'Stranger Things' como Eleven e ainda brilha com 'Enola Holmes' no canal de streaming, já tem um novo trabalho em vista.

Ele deve atuar como protagonista em 'Damsel', filme produzido pela Netflix.

A sinopse do novo longa do canal está sendo mantido em segredo, mas fontes dizem que o filme conta a história da princesa Elodi (Millie), que é obrigada a casar com o rei rival de seu pai e enfrentar toda sorte de adversidades, inclusive lutar contra um dragão.

O filme será dirigido por Juan Carlos Fresnadillo.

O canal não divulgou informações sobre as gravações e previsão de estreia.