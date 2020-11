Estreias da Netflix: veja a lista com as novidades desta quinta-feira, 12 de novembro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta quinta-feira (12) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta quinta-feira (12)

8 em Istambul (1ª temporada)

Em Istambul, um grupo de pessoas precisa transcender fronteiras socioculturais para fazer novas amizades, mesmo quando suas crenças, desejos e medos se misturam.

Aunty Donna — Barraco da Diversão (1ª temporada)

O grupo de comédia australiano Aunty Donna apresenta seu humor do tipo besteirol em esquetes, músicas e personagens hilários.

O Começo da Vida 2 — Lá Fora

Este documentário discute a importância das iniciativas que promovem o contato das crianças com a natureza apesar da crescente expansão da urbanização.

Graceful Friends (1ª temporada)

Quando uma súbita morte expõe os segredos de um grupo de grandes amigos, as vidas e relacionamentos de todos saem do controle.

Jurassic World — Reino Ameaçado

O cientista Owen Grady e a executiva Claire Dearing correm para salvar uma ilha repleta de dinossauros de um vulcão em erupção.

Justiça em Julgamento (1ª temporada)

Acusado de matar um policial quando era adolescente, Sean K. Ellis luta para provar sua inocência e expõe a corrupção na polícia e o racismo sistêmico nos EUA.

The Liberator (2ª temporada)

Um grupo de corajosos soldados rejeitados realiza alguns dos feitos mais heroicos para libertar a Europa na Segunda Guerra Mundial. Baseada em fatos reais.

Ludo

Um vídeo sensual, uma mala cheia de dinheiro… Quatro histórias se cruzam por caprichos do destino e de um criminoso excêntrico.

Nasce uma Rainha (1ª temporada)

Neste reality show, Gloria Groove e Alexia Twister ajudam seis drags a realizar seus sonhos e ganhar confiança para arrasar no palco.

Quando a Vida Acontece

Um casal com dificuldade para engravidar vai passar férias em um resort na Sardenha, mas a família do quarto ao lado pode colocar esse casamento à prova.