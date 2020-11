Esquenta da Bienal, mostra ‘Vento’ abre neste sábado no Pavilhão

No lugar das paredes brancas, que geralmente dão suporte às obras, os visitantes terão como horizonte as sinuosas linhas de Oscar Niemeyer. “Vento”, exposição que começa sábado no Pavilhão da Bienal, dá um gostinho do que vai ser a próxima edição do evento, já tradicional no calendário cultural paulistano.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A mostra é como índice da 34ª Bienal de São Paulo, que ocorreria no mês passado, mas foi adiada para setembro do ano que vem. Pouco menos de um ano antes, algumas das obras marcam presença no pavilhão em um cenário um pouco diferente do usual. Sem as paredes expositivas, a imensidão do local sublinha o número reduzido de peças.

São 21 artistas que integram a prévia até o dia 13 do próximo mês. Entre os selecionados, há nomes ascendentes, como a colombiana Gala Porras-Kim, e já estabelecidos, como o japonês Koki Tanaka, além de outros artistas do Brasil e do mundo inteiro. A abertura fica por conta de performance de Paulo Nazareth amanhã, às 18h. Com um porém: ela não terá público e será transmitida pelo perfil do Instagram da Bienal.

As visitas só podem ser feitas por meio de agendamento, disponível em 34.bienal.org.br.

Pavilhão da Bienal (Parque Ibirapuera, portão 3 – av. Pedro Álvares Cabral, s/nº). Qua. a dom., 11h às 19h; qui., 11h às 20h. Grátis.