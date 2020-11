Chega de espera: veja como assistir “As Five”, série brasileira que estreia hoje

Sim, depois de muito tempo, As Five está de volta! Elas fizeram muito sucesso em “Malhação”, agora estão mais velhas e como novos dilemas. Por isso, ganharam a série exclusiva “As Five”. O primeiro episódio já está disponível. É possível assistir “As Five” no GloboPlay.

Sobre “As Five”

“Keyla, Ellen, Lica, Tina e Benê se reencontram após seis anos sem se verem. Na fase de transição para a vida adulta, todas estão às voltas com conflitos de naturezas distintas”, explica a sinopse.

