‘Assassin’s Creed Valhalla’: Jogador encarna viking em invasão a terras britânicas

Reprodução

Os fãs de jogos de ação e aventura terão horas de exploração pela frente em “Assassin’s Creed Valhalla”, nova entrada da consolidada franquia da Ubisoft.

Desta vez, o jogador encarna Eivor, viking do povo nórdico no século nove, que busca invadir e conquistar terras do Reino Unido.

Após uma introdução com a personagem jovem, é possível escolher se o protagonista será homem (como na capa do jornal), ou mulher (como na foto acima). O jogo permite a troca de gênero a qualquer momento.

A partir daí, começa a exploração de um vasto mundo aberto, com belíssimas paisagens. Eivor, que carrega o apelido “Marca-de-Lobo”, tem uma movimentação suave e, em gestos simples do controle, é capaz de escalar grandes paredões e montanhas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Também tem ganham fluxo os combates, em que a personagem pode optar por usar uma arma em cada mão. Para longa distância, o arco e flecha é o seu melhor amigo.

Uma mecânica de cansaço do protagonista, porém, impede o simples apertar frenético dos botões de ataque. O jogador é forçado a criar uma estratégia mesmo nas lutas mais simples – no início do jogo, poucos golpes já são capazes de derrotá-lo.

A trama em “Assassin’s Creed Valhalla” ainda busca mostrar um lado menos violento dos vikings, com a manutenção de novos vilarejos criados após a conquista das terras. Com atividades secundárias e minijogos, descobrimos uma sociedade bem mais organizada do que o senso comum aponta.

Em pontos chave da história, decisões do jogador podem mudar os rumos da aventura, entre acordos com novos aliados ou sua consolidação como inimigos.

Mesmo carregando o nome da franquia, há muito pouco sobre a mitologia de assassinos contra templários – elementos de furtividade e missões específicas de assassinatos cumprem esse papel. Comparado aos títulos anteriores, “Valhalla” não traz grandes inovações, mas compensa com conteúdo de sobra.

DESTAQUES NOS GAMES

Não faltam novidades para jogadores tanto da nova geração quanto da anterior. O Metro World News destaca alguns títulos.

• Dirt 5 (XSX|S, XOne, PS5, Ps4, PC, Stadia)

Jogo de corrida é bom aperitivo dos sistemas de ray tracing dos novos consoles, que permite a renderização de luzes com mais fidelidade de reflexos. Os percursos são variados, com circuitos em florestas, desertos e até na neve. Dependendo do desafio, o jogador pode escolher por carros específicos.

Divulgação

• Watch Dogs: Legion (XSX|S, XOne, PS5, Ps4, PC, Stadia).

Terceiro jogo da franquia Watch Dogs permite que o jogador controle qualquer personagem – até aqueles que, de primeira, parecem não ser jogáveis. Para isso, é preciso recrutá-los para o grupo DedSec, que está em baixa após um ataque terrorista falsamente atribuído. O jogador deve encarar diversos inimigos, da repressão do governo aos verdadeiros responsáveis pelo ataque. O destaque vai para a bela recriação de Londres, em contexto futurista e altamente tecnológico.

Divulgação

• Pikmin 3 Deluxe (Switch).

O jogo é de 2013, mas ganhou no Switch uma versão especial com conteúdos extras. No título, exploradores espaciais em busca de alimento encontram em um planeta a esperança para salvar sua população. Nele, eles também descobrem os Pikmins, criaturas pequenas que, unidas (em dezenas), ajudam a enfrentar inimigos e a acessar novas áreas. Aqui, estratégia é tudo, já que o jogador tem tempo limitado por “dia” de exploração.