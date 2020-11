10 celulares mais vendidos do mundo para quem está pensando em trocar o seu

Os celulares iPhone foram os mais vendidos do mundo no terceiro trimestre de 2020. Enquanto o iPhone 11 vendeu 16 milhões de unidades, o iPhone SE levou a medalha de prata com 10 milhões. O levantamento feito pela consultoria de mercado Canalys ainda indicou outros cinco modelos da Samsung e três da Xiaomi na lista. Como consideram o período de junho a setembro, os dados ainda não levam em conta as vendas do iPhone 12.

O iPhone 11 foi lançado em setembro de 2019 como a versão de entrada daquela geração. Ao longo do ano, o aparelho já apareceu como mais vendido do primeiro semestre de 2020 segundo a consultoria Canalys. Já o iPhone SE é a aposta da Apple para ganhar espaço entre os aparelhos mais em conta e foi apresentado em abril deste ano.

O contraste é claro com a estratégia empregada pela Samsung. A empresa sul-coreana costuma lançar mais de uma dezena de celulares Galaxy por ano, o que acaba diluindo o volume de vendas. Por isso, ao considerar todas as linhas, a Samsung consolida-se como a líder mundial do mercado de smartphones.

A seguir a lista dos 10 celulares mais vendidos no mundo até outubro de 2020. Confira:



1° lugar – iPhone 11 – Compre a partir de R$ 5.879,99.



2° lugar – iPhone SE – Compre a partir de R$ 3.568,87.



3° lugar – Galaxy A21s – Compre a partir de R$ 1.370,00.



4° lugar – Galaxy A11 – Compre a partir de R$ 1.189,00.



5° lugar – Galaxy A51 – Compre a partir de R$ 1.979,00.



6° lugar – Redmi Note 9 – Compre a partir de R$ 1.520,00.



7° lugar – Redmi 9 – Compre a partir de R$ 1.111,30.



8° lugar – Galaxy A31 – Compre a partir de R$ 1.707,00.



9° lugar – Redmi Note 9A – Compre a partir de R$ 1.520,00.



10° lugar – Galaxy A01 Core – Compre a partir de R$ 749,00.

