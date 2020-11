Toquinho quebra jejum com primeiro disco de inéditas desde 2011

Um dos primeiros artistas a subir no palco desde que os shows foram liberados, em São Paulo, Toquinho mostra que não quer parar. Aos 74, lançou “A Arte de Viver”, seu primeiro álbum inédito em nove anos, disponível nas plataformas de streaming e em CD.

Suas 11 faixas transitam entre os ensinamentos da vida, amores feitos e desfeitos, críticas políticas e sociais. Foram criadas em pouco mais de um ano. As letras são do compositor e poeta carioca Paulo César Pinheiro, com quem já havia trabalhado em 2000.

“Fomos fazendo sem pretensão, música por música, até atingirmos um número de canções que julgamos estar linkadas no nosso DNA. A unidade veio com o meu violão, que foi a base de tudo”, disse Toquinho.

A modinha “Rainha e Rei” é uma das canções de amor na qual o cantor divide o vocal com Camilla Faustino. “Papo Final”, com Maria Rita, traz um homem arrependido reconhecendo seus erros. A turbulência de uma relação a dois também está em “Amor Pequeno”, que conta com o bandolim de Hamilton de Holanda.

Mas nem só disso vive o ser humano. Em “Fato Novo”, Toquinho dá sua mensagem política, pautando as investidas da Polícia Federal para tentar frear a corrupção em Brasília. “Em tempos atuais, então, com essa pandemia, é preciso deixar mais leve tudo aquilo que nos pesa cotidianamente”, falou sobre a faixa título do disco.