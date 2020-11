Mix Brasil: Cultura LGBT é tema de festival online

Um dos maiores eventos sobre cultura LGBTQ+ do país, o Festival Mix Brasil entrou na onda do online e começa hoje sua 28ª edição. Até o dia 22, diversos filmes, peças, shows e outras atividades, como debates literários e bate-papos com personalidades, encabeçam a programação gratuita.

A abertura será com pocket show de Linn da Quebrada, às 20h30. O longa argentino “As Mil e Uma” (2020), às 21h, dá largada na exibição dos 101 filmes que compõem a seleção de obras dos 24 países presentes no festival. No lado audiovisual, há curtas e longa-metragens que participaram de festivais internacionais. Em São Paulo, também terá sessões presenciais no CineSesc.

Seis espetáculos teatrais ainda fazem parte da programação, que conta com show de Jaloo no dia do encerramento, às 20h. A produção literária LGBTQ+ é tema de debate e personalidades como as cantoras Marina Lima e Jup do Bairro participam de conversas.

Mais informações podem ser vistas em mixbrasil.org.br.