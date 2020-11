Com o bumbum empinado, Gracyanne Barbosa compartilha parte da rotina de treinos e causa furor na web

View this post on Instagram

01. Adutora 4 x 15 + stiff 4 x 12 02. Glúteo no cabo 1 x 2 curtas 1 completa com pico de contração até 10 1 x 12 parando 2 3 x 6 com 3 seg de isometria + flexora em pé 3 x 15 03. Mesa flexora 10 x 6 com 5 seg de intervalo 04. Cad flexora 1 x 20 com pico de contração a cada 1 rept 1 x 10 com 3 curtas 1 até a falha 05. Abdutora 1 x 10 curtas 1 completa , 9 curtas até zerar 1 x 20 com pico de contração 1x 5 x 10 com isometria de 5 seg 06. Unilateral no hack 3 x 12+ leg 3 x 15 07. Extensora 3 x 50 6 x 6 com 5 seg de intervalo 08. Panturrilhas