Xbox Series X e S são lançados oficialmente nesta terça; testamos o modelo mais poderoso

A nova geração de videogames começa oficialmente nesta terça-feira (10), com o lançamento do Xbox Series X e Series S, da Microsoft, em diversos países do mundo – incluindo o Brasil. Os consoles representam um grande salto em relação a seu antecessor, de 2013, e buscam públicos diferentes para cada versão.

O Metro recebeu com antecedência da Microsoft o Xbox Series X, modelo mais potente da dupla, para testes. Nas primeiras impressões, o aparelho impressiona pela potência gráfica, os carregamentos rápidos e a grande variedade de jogos disponíveis no lançamento – seja pela retrocompatibilidade com gerações anteriores ou pelos mais de 100 jogos disponíveis com a assinatura do Game Pass.

Nem todos os títulos testados já possuíam versões otimizadas para a nova geração – como “Dirt 5” e “Tony Hawk’s Pro Skater 1+2”. Em todos eles, porém, foi possível aproveitar uma experiência sem quedas de performance significativas, quase sempre em 4K e 60 quadros por segundo – a TV utilizada não permitiu a dobra da taxa de quadros sem prejudicar a resolução.

Na minha experiência, a assinatura do Game Pass foi essencial – os novos Xbox chegam sem grandes títulos exclusivos, com o adiamento de “Halo Infinite” e “Medium”. Não se engane pelo grande número de jogos, nem todos chamam a atenção ou mesmo merecem o seu tempo. Mas a presença dos exclusivos da geração anterior e títulos diversos de sucesso garantem centenas de horas de gameplay.

É possível assinar a versão básica, por R$ 30 mensais, ou, por R$ 45, ter também acesso ao serviço online e os títulos do EA Play. Se é para pagar mensalmente, a segunda opção é disparada a mais recomendada.

O sistema operacional joga seguro, com a sempre bem-vinda customização a partir de conquistas em jogos e destaque para o Quick Resume. Em poucos segundos, o recurso permite sair de um jogo como “Doom Eternal” e entrar em “Watch Dogs: Legion”, para depois trocar para “Celeste”. Todos são sempre retomados do ponto em que foram deixados, de forma prática e efetiva.

Essa rapidez é resultado da potência não só da CPU e GPU, mas do SSD customizado, uma das mudanças mais expressivas comparado aos discos ópticos de armazenamento da geração anterior. Não se engane pela embalagem: apesar de 1 TB de capacidade, descontado o requisitado pelo sistema, sobram 802 GB para jogos e aplicações.

O conselho é buscar jogos físicos ou, caso invista nos digitais, excluir títulos pouco ou não mais utilizados com o passar do tempo – é possível voltar a baixar, caso queira. Principalmente no Series S, em que sobram apenas 364 GB. Outra opção, para poucos, é pagar mais de R$ 2 mil em uma expansão de memória.

Falando em jogos físicos, quem possui discos de gerações anteriores pode aproveitar a ampla retrocompatibilidade do Series X, que aceita nativamente uma grande parcela de títulos desde o console original (2001), passando pelo Xbox 360 (2005) e o One (2013). Já no Series S, apenas jogos digitais já comprados podem ser migrados para o aparelho – modelo não possui leitor de mídia física.

O formato de torre do Series X pode complicar o encaixe, dependendo de onde o jogador quiser instalá-lo. Apesar de poder ficar deitado, ele é mais bonito em pé, com os furos verdes no topo mais evidentes. O aparelho esquenta, mas longe de ser problemático, e o ventilador é bastante silencioso. Com a fonte de energia interna, nada de grandes tijolos para fora do console – um cabo relativamente longo já o conecta diretamente à tomada.

Por fim, o controle também não inova como o concorrente PlayStation 5, o que não é um grande problema considerando o histórico da Microsoft. Ele tem um bom encaixe, ótimos analógicos e um D-Pad atualizado. A latência não é notável, mas busque sempre o modo “Jogos” da sua televisão para a melhor experiência.

Sobre o preço: não são consoles baratos. O Series X sai por R$ 4,6 mil, enquanto o Series S será vendido por R$ 2,8 mil – diferença de R$ 1,8 mil. Os motivos são velhos conhecidos: os altos impostos para o setor, a cotação do dólar nas alturas, além dos preços de custo, importação e margem de lucro. Os jogos também variam de preço, com alguns lançamentos sendo vendidos a R$ 300, como no caso do “Fifa 21”.

Se a paixão pelos videogames existe e a exigência da melhor qualidade gráfica possível também, o Series X vale o investimento, considerando os anos de entretenimento que virão pela frente. Já jogadores mais casuais, ou que não estão dispostos a bancar o preço atual do console, podem encontrar no pequeno Series S uma verdadeira caixa de diversão – ainda mais com a assinatura do Game Pass.

