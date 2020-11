Gerente da Xbox no Brasil fala da estratégia da empresa para a nova geração

As diferenças entre os consoles da nova geração da Microsoft, lançados nesta terça-feira (10), ganham leitura diferente no Brasil quando comparados pelos jogadores estadunidenses. Lá, são apenas 200 dólares que separam o poderoso Xbox Series X do mais básico Series S – a conversão pouco interessa já que são pessoas ganhando e gastando em dólar.

Portanto, problemas como o baixo espaço de armazenamento do modelo mais barato – sobram 364 GB descontado o pesado sistema –, a falta de um leitor de mídia física e as restrições gráficas apontam para uma simples solução: compre o console superior.

No Brasil, há vários impedimentos extras, a começar pelo salto no preço de R$ 1,8 mil entre as versões. O Series X é vendido por R$ 4,6 mil, enquanto o Series S sai por R$ 2,8 mil. É notório também que, por aqui, televisões 4K ainda não se popularizaram, não sendo a resolução menor um fator impeditivo na compra.

Mesmo com todo esse cenário, o gerente sênior da Xbox no Brasil, Bruno Motta, procura não favorecer um aparelho sobre o outro ao explicar a visão da empresa de cada console. “Para quem quer a experiência mais imersiva, do console mais poderoso do mundo, custe o que custar, a gente tem o Xbox Series X. Para quem quer os benefícios da nova geração com a melhor proposta de valor, o Xbox Series S é a sua escolha. Eles cumprem papéis diferentes na nossa estratégia.”

Estratégia essa que precisou se adaptar com a pandemia de covid-19. Dois grandes títulos exclusivos aguardados para lançamento nesta terça – “Halo Infinite” e “Medium” – foram adiados para o ano que vem. No que podia fazer a equipe brasileira, um grande objetivo pôde ser cumprido: lançar os consoles na mesma data do resto do mundo.

“A gente sabe que o Brasil fica um pouco mais distante da China do que outros mercados, então tivemos que garantir que o país fosse priorizado nos primeiros embarques para o produto chegar e termos esse lançamento junto com a data mundial”, explica Motta, que brinca ao dizer que foi essencial ter planos “de A a Z” para resolver imprevistos nos últimos meses.

Essa estratégia também garantiu que a Xbox saísse na frente no anúncio de redução de preço dos novos consoles com a mudança no IPI (Imposto sobre os Produtos Industrializados) para videogames, feita pelo governo federal no fim de outubro. “A gente viu na noite de segunda o anúncio, já montamos um plano e, na manhã de terça, quando se confirmou a redução do IPI, já estávamos com a proposta pronta para alinhar com a Microsoft e os varejistas parceiros. Ficamos muito felizes de poder garantir que até quem comprou na pré-venda fosse beneficiado pela redução dos preços.”

Ao ser questionado sobre possíveis mudanças no preço sugerido dos consoles, Bruno Motta não descartou novas revisões. “O que eu posso dizer é que nós estamos sempre o mercado. A cada dois meses reavaliamos toda a nossa estratégia, sempre pensando no que é melhor para o consumidor”, conta. O posicionamento é o mesmo sobre um possível retorno de produção dos consoles no Brasil, como aconteceu nas duas gerações anteriores.

Prontos para a guerra

O lançamento do PlayStation 5, produzido pela Sony e principal concorrente da Xbox, não abala a confiança de Motta sobre os consoles que representa. Questionado se a Microsoft sai atrás na “guerra dos consoles”, por ter jogos exclusivos atrasados, ou por menos novidades quanto ao controle e o sistema operacional, ele discorda e aponta que há diversos diferenciais colocariam o Series X ou S no topo.

“A gente se vê super bem posicionado para o começo dessa nova geração, acelerando muito a migração e trazendo uma proposta de valor muito consistente e que nunca foi vista antes”, explica. Ao falar de hardware, por exemplo, Motta destaca a retrocompatibilidade com todas as gerações do Xbox de forma nativa, não emulada, e a possibilidade de usar controles ou headsets para o Xbox One nos novos aparelhos.

A diversidade de jogos, segundo Motta, também conta a favor do time verde. “Temos o Game Pass como grande diferencial, ainda mais no Brasil, o que posiciona a Xbox num lugar diferente. A aquisição de grandes estúdios também, a gente fala de “Halo” mas ainda temos “Fable”, “Forza Motorsport” e tantos outros que ainda nem anunciamos!”