Netflix confirma 2ª temporada de ‘Bom dia, Verônica’; confira todos os detalhes

A Netflix anunciou hoje (10) uma excelente notícia para os fãs de “Bom dia, Verônica”, a série está confirmada para sua segunda temporada.

Após pouco mais de um mês de lançada, a produção nacional se tornou sucesso de audiência não só no Brasil, mas também em outros países.

Em uma publicação feita em sua conta do Instagram, a plataforma de streaming disse: “Atenta para ver até onde a Verônica, quer dizer, Janete, pode chegar. Segunda temporada de Bom Dia, Verônica está confirmada”.

Não há detalhes de quando a nova temporada será lançada, isso porque conforme citado anteriormente a sua primeira season foi lançada há pouco mais de um mês.

De toda forma, os fãs já começam a ter noção do que acontecerá na próxima etapa de “Bom dia, Verônica”, isso porque baseado no desfecho do episódio 1×8, SPOILER! a ex-escrivã da delegacia de homicídios deve se tornar uma justiceira e tentar desmascarar os oficiais corruptos do alto escalão.

A notícia surpreendeu os fanáticos pela série nacional pela renovação tão rápida.

Como se sabe, a história deve seguir mais focada em Tainá Müller (Verônica Torres), que agora é a peça principal para a continuação da produção.

E você, o que acha que vem por aí? Aproveite e veja abaixo a publicação da Netflix.