Afinal, quem é o pai de Elizabeth de The Blacklist?

A paternidade da personagem Liz é um mistério desde a primeira temporada. Alexander Kirk era o primeiro indicado, mas Katarina o traiu com Raymond Reddington. Na quinta temporada, tivemos uma pista: o sangue do Reddington real foi comparado com o DNA de Liz.

No entanto, ainda não se sabe se o verdadeiro Reddington pode ou não ter morrido em um incêndio há muitos anos. Diante disso, a resposta para quem é o pai de Elizabeth de The Blacklist pode estar na oitava temporada da série (ao menos é o que os fãs esperam).

LEIA TAMBÉM