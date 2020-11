5 itens para homenagear o legado dos criadores do cão detetive Scooby-Doo

Num intervalo de dois meses, os dois criadores da animação "Scooby-Doo" morreram na Califórnia, nos Estados Unidos. Primeiro foi Joe Ruby aos 87 anos em 26 de agosto. Agora, Ken Spears morreu aos 82 em 6 de novembro.

O desenho animado estreou em 1969 quando a dupla inventou a turma de investigadores adolescentes em "Scooby-Doo: Cadê você?", para a produtora Hanna-Barbera. Depois disso eles ainda criaram os personagens Tutubarão, Dinamite, o Bionicão, Os Caretas e Missão Quase Impossível.

O sucesso foi tanto que, em 1977, fundaram seu próprio estúdio, batizado de Ruby-Spears Productions e lá deram origem a muitas outras séries animadas, como Superman, Alvin e os Esquilos, Bicudo, o Lobisomem, Mister T e Homem Elástico.

Selecionamos 5 itens, entre brinquedos e hqs, para homenagear o inesquecível legado dos criadores na forma do querido cão detetive. Confira:

1. Scooby Doo with Sandwich



Talvez a maior característica do cão detetive, além da solução dos mistérios, seja a fome. Mesmo no meio da ação, ele sempre encontrava tempo para fazer uma boquinha. Compre a partir de R$ 319,90.

2. Shaggy with Sandwich



Conhecido no Brasil como Salsicha, dizem que a amizade do personagem com o cão começou ainda criança quando se conheceram e talvez pelas afinidades que tiveram. Uma delas (ou a principal) foi a comida. Compre a partir de R$ 109,90.

3. Scooby-Doo Viagem Misteriosa



Apertem os cintos! Você está prestes a entrar em uma viagem cheia de surpresas. Scooby-Doo e sua turma pegam a estrada, mas uma tempestade obriga os detetives da Máquina do Mistério a passar a noite na antiga casa das Irmãs de Hydesville. Será que estão em um lugar assombrado, onde ocorrem estranhos fenômenos? Só Scooby-Doo e sua turma podem resolver este mistério. Compre a partir de R$ 33,90.

4. Poster Emoldurado Scooby-Doo



A imagem mais icônica dos personagens em ação junto com as letras em formato fantasmagórico que ficou tão famoso quanto a série em si. Para colocar no quarto das crianças. Compre a partir de R$ 45,00.

5. Scooby-Doo, Where Are You!: The Complete Series



Um item para colecionador é a série original completa com as vozes originais dos personagens em inglês, pouco conhecidas no Brasil. São três temporadas com 35 episódios. Compre a partir de R$ 1.039,50.

