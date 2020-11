'The Walking Dead: World Beyond': entrevistamos os protagonistas do spin-off

“The Walking Dead”, que completou dez anos, é uma das séries mais assistidas sobre zumbis. “World Beyond”, spin-off com episódios todas as segundas, às 22h, na AMC Brasil, que estreou no mês passado, segue a primeira geração nascida e criada em meio ao apocalíptico mundo.

Aliyah Royale dá vida à Iris, uma líder e estudante com carisma e positividade. Por outro lado, vemos Hal Cumpston, que interpreta Silas, um jovem quieto e tímido, que trabalha como zelador. Metro World News conversou com os atores para entender mais sobre essa produção.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Aliyah Royale e Iris são parecidas?

– Aliyah: Com Iris, eu conheci uma mulher muito parecida a mim, que está sempre procurando ser líder, mas não por causa do seu ego, mas porque ela quer ajudar os outros. Eu amo ajudar as pessoas e desde que eu era uma menina pequena eu comecei a desenvolver o espírito de compartilhar, de dar. Além disso, na história você não acha ninguém mais responsável do que Iris. E, bem, se você perguntar para a minha família e amigos, eles vão te dizer que às vezes eu sou até um pouco excessiva no que diz respeito à responsabilidade.

E, finalmente, eu acho que nós somos muito parecidas quando se trata de correr riscos. Eu quero dizer que nós não temos medo de pular no buraco e ainda fazemos mais pessoas pularem nesse buraco.

Uma mulher lidera na história…

– Aliyah: Isso era o que mais amava sobre a Iris: seu espírito livre. Eu amo que ela não precisa de um homem ao seu lado. E que, ao contrário, todas as suas decisões estão sempre sendo consultadas com sua irmã. Iris e Hope (Alexa Mansour) são uma mente. A história se desenrola por causa delas, já que elas suspeitam que existe mais no mundo do que contaram a elas. E elas mesmas decidem descobrir tudo.

Silas é completamente diferente, e o seu silêncio gera medo a princípio.

– Hal: Claro, qualquer espectador pode ter o pensamento de que ele estava escondendo algo, porque ele é extremamente quieto. Mas, na realidade, seu silêncio não tem nada de malicioso, é simplesmente um excesso de timidez. Mas quando você conhece ele, você percebe que ele é uma grande pessoa, que ele é muito generoso. Honestamente, cá entre nós, Silas é muito mais legal do que eu sou na vida real. Além disso, em tempo os espectadores vão perceber que ele tem muito a contribuir para o grupo, e eles vão perceber que o silêncio é um tremendo aliado em meio a uma civilização tão hostil.

O que “World Beyond” traz ao universo de “The Walking Dead”?

– Hal: Eu acho que a coisa mais importante é que conta para a gente sobre esse mundo apocalíptico pelos olhos de pessoas jovens, as novas gerações. Em outras histórias, nós vemos adultos tomando o controle e assistimos por sua ótica. Mas, aqui, são os adolescentes que estão curiosos para explorar o mundo além de sua comunidade, e aí que eles embarcam na jornada que define a direção dessa produção.