Netflix: descobrimos a data de lançamento da oitava temporada de The Blacklist

Apesar do atraso que a pandemia de coronavírus gerou nas gravações, a oitava temporada de The Blacklist estreará no dia 13 de novembro na NBC. No entanto, na Netflix é provável que ainda demore mais um tempo.

Geralmente, a temporada é colocada na integra. Desta forma, sites especializados em séries acreditam que a oitava temporada só irá estrear na Netflix em 2021.

“Cada temporada de The Blacklist chegou como um relógio em setembro. É isso que esperamos também para 2021. No entanto, se o atraso para ir ao ar na NBC tiver algum efeito material, pode simplesmente ser adiado um mês ou dois, mas no momento, esperamos que a oitava temporada chegue ao Netflix em setembro de 2021”, afirma o site Watch on Netflix.

