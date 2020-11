Netflix: ‘The Crown’, ‘Jurassic World’ e mais de 20 estreias nesta semana; veja a lista completa

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (9)

Operação Ecstasy (2ª temporada)

Disponíveis a partir de terça-feira (10)

Dash & Lily (1ª temporada)

Luccas Neto em O Mapa do Tesouro

Um Leão Por Dia

Zé Coleta

Disponíveis a partir de quarta-feira (11)

Aunty Donna — Barraco da Diversão (1ª temporada)

Nasce uma Rainha

The Liberator

Justiça em Julgamento

Quando a Vida Acontece

Disponíveis a partir de quinta-feira (12)

Jurassic World — Reino Ameaçado

Graceful Friends

Ludo

O Começo da Vida 2 — Lá Fora

Disponíveis a partir de sexta-feira (13)

Os Favoritos de Midas (1ª temporada)

Rosa e Momo

Uma Invenção de Natal

Disponíveis a partir de domingo (15)

Ela Dança, Eu Danço

Marshall — Igualdade e Justiça

Tempestade — Planeta em Fúria

The Crown (4ª temporada)

O Clube das Coisas Mágicas

O Sono da Morte

Porta dos Fundos — Contrato Vitalício

