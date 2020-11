Edição virtual da Festa do Livro da USP tem descontos de no mínimo 50%

Os materiais de estudo, assim como a renovação de bibliotecas domésticas e os amigos secretos de 2020 estão salvos! A Festa do Livro da USP (Universidade de São Paulo), tradicional ponto de pechincha nos fins de ano em São Paulo, começa hoje, às 9h, e vai até as 23h59 do dia 15 com preços de capa ao menos 50% mais baratos.

Por conta da pandemia e a necessidade de manter o distanciamento social, a feira, que chega este ano à 22ª edição, vai ser toda online, o que deve ajudar tanto quem não mora em São Paulo quanto quem nunca conseguiu ir até a Cidade Universitária para aproveitar os descontos.

Saem as sacolas e malas abarrotadas (sim, os mais precavidos vão às compras na USP de mala), entram os carrinhos virtuais.

Assim como na versão presencial, em que se bate muita perna atrás das promoções, os leitores podem participar de maneira gratuita nesta versão.

Cada uma das cerca de 170 editoras, que também não tiveram de arcar com gastos para oferecer seus títulos ao consumidor final, ganharam uma página de apresentação no site paineira.usp.br/festadolivro.

As vendas são finalizadas no site das próprias editoras e cada uma vai aplicar descontos à sua maneira.

Algumas abaixaram o preço de todo o catálogo com o desconto mínimo de 50%, outras construíram uma seção dedicada para a festa em seus sites. E há ainda as que criaram cupons de desconto para serem usados na finalização da compra.

Preço de frete, prazo de entrega e forma de pagamento também ficam a cargo das editoras.

Títulos

Além de ficção de todos os gêneros para qualquer tipo de leitor, a Festa do Livro da USP costuma ser um saldão interessante para estudantes de diversas áreas. Além da anfitriã Edusp, estão confirmadas editoras de universidades como Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e FGV (Fundação Getulio Vargas).