7 livros de Cecília Meireles para relembrar a obra de uma das mais importantes poetisas do Brasil 

Cecília Meireles morreu em 9 de novembro de 1964, dois dias depois de comemorar 63 anos. A causa foi um câncer no estômago. Nascida na cidade do Rio de Janeiro, a escritora se destacou na poesia, na literatura infantil, na tradução e em crônicas que sempre mostraram forte caráter intimista com foco na temática social.

Cecília destacou-se na segunda fase do modernismo no Brasil, no grupo de poetas que consolidaram a "Poesia de 30", que representa um conjunto de obras poéticas produzidas no Brasil durante a segunda geração modernista (1930-1945) – período considerado um dos melhores momentos da poesia brasileira, marcado pela maturidade de escritores como Carlos Drummond de Andrade, Mario Quintana, Vinicius de Moraes e Manoel de Barros.

Para marcar a data, selecionamos 7 obras , entre as principais da autora, disponíveis no comércio eletrônico brasileiro que todos devem ler (ou reler). Confira:

1. Poesia Completa de Cecília Meireles



A edição traz desde seu livro de estreia, "Espectros" (1919), até o livro "Crônica trovada da cidade de San Sebastian" (1965), publicado postumamente. Os leitores têm à sua disposição a oportunidade ímpar de fruir do puro e íntegro diante de uma artista dos versos de primeira grandeza. Compre a partir de R$ 125,75.

2. Ou Isto ou Aquilo



"Ou isto ou aquilo" é um clássico da literatura infantil brasileira. Desde seu lançamento, vem conquistando gerações de leitores. A autora convida as crianças a se aproximarem da poesia, brinca com as palavras, explora a sonoridade, o ritmo, as rimas e a musicalidade. Compre a partir de R$ 34,90.

3. Romanceiro da Inconfidência



Os poemas aqui reunidos – cada qual com vida própria – formam um longo e único poema, lírico e épico ao mesmo tempo em que conta a história de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Elaborado por meio de uma profunda pesquisa, a conspiração revolucionária de poetas é recriada com maestria pela imensa maior referência da poesia, Cecília Meireles. Compre a partir de R$ 27,50.

4. Escolha o seu sonho



Cecília Meireles é inigualável pela delicadeza e fluidez dos seus versos, pelo poder de transcender o real e nos fazer sonhar. Essa magia está presente nas 45 crônicas deste livro, nas quais a poeta aborda, em textos curtos, elementos e acontecimentos que partem do cotidiano e criam asas, luzes, cores, saltando da vida real para o universo dos sonhos. Compre a partir de R$ 34,02.

5. Olhinhos de gato



Olhinhos de gato constitui uma narrativa poética sobre a infância da autora, Cecília Meireles. Uma infância marcada pela perda do pai antes de ela nascer e da mãe antes de completar três anos, sendo criada por sua avó materna, Jacintha. A narrativa, com seus treze capítulos, contempla dois momentos marcantes na vida da menina, carinhosamente chamada de Olhinhos de gato: o primeiro, com a morte da mãe e o segundo, com outro tipo de morte, o da infância, quando seus vastos cachos são cortados. Compre a partir de R$ 34,90.

6. O Menino Azul



Cecília Meireles, organizadora da primeira biblioteca infantil do país, em sua cidade natal, o Rio de Janeiro, e um dos grandes valores de nossa literatura, tem um estilo voltado para a simplicidade da forma e marcado, ao mesmo tempo, pela riqueza das imagens e símbolos. Em O Menino Azul, o imaginário infantil, tratado com leveza, é a tônica dos versos. Compre a partir de R$ 37,00.

7. Criança, meu amor



O livro Criança, meu amor… é uma coletânea de textos dirigidos, sobretudo, às crianças. Nesta obra, publicada pela primeira vez em 1924, Cecília Meireles, proporciona aos leitores a alquimia do imaginário, do humor e da fantasia. Por ter sido professora, Cecília emprega com sabedoria sua sensibilidade pedagógica a ponto de permitir que sua obra seja sempre atual, independentemente da época. Compre a partir de R$ 39,02.

