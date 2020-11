5 livros que contam a história de Berlim e a queda do muro em 1989

Depois de 28 anos de existência, em 9 de novembro de 1989, o muro de Berlim, que dividia a Alemanha Ocidental da Oriental, foi derrubado. Esse acontecimento é marcante, pois foi o início da queda da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, e da reunificação da Alemanha, separada em duas nações desde o final da Segunda Guerra Mundial. A queda do muro também foi parte do processo de queda do bloco comunista na Europa Oriental, que se iniciou a partir do final da década de 1980.

O Muro de Berlim foi construído na passagem do dia 12 para o dia 13 de agosto de 1961. Durante 28 anos, o muro foi o símbolo da divisão do mundo por causa da Guerra Fria. O resultado disso é que logo a cidade de Berlim Ocidental (lado capitalista) desenvolveu-se. A população da porção oriental de Berlim, insatisfeita política e economicamente, começou a se mudar em grande número para o lado ocidental. Só em 1953, 331 mil pessoas da Alemanha Oriental abandonaram o país e entre 1948 e 1961, cerca de 2,7 milhões de pessoas deixaram o país.

A queda do Muro aconteceu após o porta-voz do governo da Alemanha Oriental anunciar a abertura das fronteiras do país na tentativa de conter a insatisfação crescente e impedir a dissolução da Alemanha socialista. Milhares de pessoas reuniram-se ao redor do Muro no dia 9 de novembro de 1989 e, então, começaram a colocar o muro abaixo.

Selecionamos 5 livros com algumas das histórias de Berlim, da ocupação na Segunda Guerra Mundial à queda do muro, para relembrar esse momento marcante. Confira:

1. O Muro de Berlim, por Frederick Taylor



O autor explicita a situação política mundial que permitiu a construção e a queda do muro de Berlim, dividindo a Alemanha em duas, entre agosto de 1961 e novembro de 1989. Ele narra as diversas viagens que fez às duas partes do país durante esta época. A sua obra reúne uma série de análises acerca dos mitos que essa divisão criou em todo mundo. Compre a partir de R$ 97,90.

2. Diário de Berlim ocupada, por Ruth Andreas-Friedrich



O nascimento da Guerra Fria e a divisão da Alemanha sob um ponto de vista pessoal e cotidiano. Este é o cenário de "Diário de Berlim ocupada" – 1945-1948, que apresenta a barbárie do pós-guerra pela visão alemã, num diário escrito no local dos fatos pela autora Ruth Andreas-Friedrich. Trata-se de um relato feito não por um historiador, mas por uma jornalista – que narra a derrota do país em 1945, a tomada de Berlim pelos russos e americanos e a nova realidade que surge. Compre a partir de R$ 39,66.

3. Escrever Berlim, por Vários Autores



Escrever Berlim dá continuidade ao projeto iniciado com Olhar Paris que, em 2016, se propunha a registrar a geografia sentimental praticada ou imaginada pelas escritoras e pelos escritores convidados do Printemps Littéraire Brésilen. No caso da antologia Escrever Berlim, ela surge alguns meses após o atentado de 19 de novembro de 2016, quando um caminhão invadiu um mercado de Natal na Breitscheidplatz. O livro é, portanto, um conjunto de palavras contra o ódio e a intolerância. Compre a partir de R$ 32,00.

4. 1989: O ano que mudou o mundo, por Michael Meyer



Em 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim foi abaixo, simbolizando o fim da era comunista. O então chefe da sucursal da Newsweek Michael Meyer no Leste europeu assistiu a tudo de perto e entrevistou os principais atores envolvidos no cenário anterior à derrubada da Cortina de Ferro. Foi o último jornalista, por exemplo, a entrevistar Nicolae Ceaucescu, tendo assistido à execução do tirano romeno por sua própria polícia secreta. Compre a partir de R$ 69,90.

5. Os túneis: a história jamais contada das espetaculares fugas sob o Muro de Berlim, por Greg Mitchell



No verão de 1962, um ano após a construção do Muro de Berlim, um grupo de jovens da Alemanha Ocidental arriscou a prisão, a tortura e a morte para libertar amigos, amantes e desconhecidos da Berlim Oriental, escavando túneis debaixo do Muro. Em seguida, duas redes de televisão dos Estados Unidos ouviram falar dos projetos secretos e correram para serem os primeiros a documentá-los. A NBC e a CBS financiaram dois túneis distintos em troca do direito de filmar as fugas, planejando programas especiais e espetaculares no horário nobre. Compre a partir de R$ 44,11.

