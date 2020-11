Netflix: 5 filmes pesados para você assistir hoje mesmo

​Você está procurando um filme pesado na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque selecionamos algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

Filmes pesados na Netflix

Apóstolo

No ano de 1905, Thomas Richardson (Dan Stevens) viaja para uma ilha remota em busca de sua irmã. Um misterioso culto religioso a raptou e agora pede uma grande quantia de dinheiro por seu resgate. Porém, eles logo percebem que mexer com Thomas foi um erro e ele torna sua missão desencavar todas as mentiras sob as quais o culto foi construído.

Hush — A Morte Ouve

A escritora Maddie Toung vive uma vida isolada desde que perdeu sua audição quando era adolescente, se colando em um mundo de total silêncio. Porém, quando um rosto mascarado de um assassino psicótico aparece em sua janela, Maddie precisa ir além dos seus limites físicos e mentais para conseguir sobreviver.

Mara

Uma psicóloga criminal investiga a morte misteriosa de um homem que foi estrangulado em sua cama. Ela logo conhece membros de uma comunidade que lhe conta sobre um demônio secular que mata as pessoas durante o sono.

Nunca Diga seu Nome

Três estudantes universitários decidem sair para acampar no tranquilo estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Mas os planos de terem alguns dias de diversão e descanso são interrompidos quando suas vidas se cruzam com o temido “Bye Bye Man”, uma criatura mística e sobrenatural que acaba perseguindo-os. Agora eles vão ter que lutar para sobreviver, contra este que é a raiz de todos os atos maus do homem.

Sobrenatural — A Origem

Vítima de uma entidade sobrenatural perigosa, a adolescente Quinn Brenner busca a ajuda da médium Elise Rainier, que por meio de suas habilidades paranormais descobre a existência de um demônio com sede de almas humanas.