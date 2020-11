5 livros para aprender a ter esportiva e não ser um mau perdedor

Quando Donald Trump completou seu primeiro ano de governo em 2018, a revista inglesa The Economist retratou o presidente dos Estados Unidos como um bebê de um ano de idade. A representação foi baseada num estudo feito com base nas 30 mil primeiras palavras de Trump desde a sua eleição em 2016, que mostrou que ele se expressava com o nível de um aluno entre o segundo e o sexto ano escolar – menor que qualquer outro presidente desde 1929.

Nessa mesma época da publicação da capa da The Economist apareceu pela primeira vez o boneco "Baby Trump" diante do parlamento londrino durante a visita do então presidente norte-americano à Inglaterra.

Agora, novamente na eleição presidencial americana de 2020, Trump se recusa a admitir a vitória do democrata Joe Biden na disputa. Além de apenas reclamar sem provas de fraude eleitoral, o republicano sequer cumprimentou seu adversário, agora presidente eleito, pela vitória – uma tradição americana assim que os órgãos de imprensa divulgam o fim da apuração dos votos nos estados.

Selecionamos 5 livros para adultos e crianças que debatem questões como esportividade, desenvolvimento de personalidade e crescimento pessoal para ajudar a aceitar vitórias e derrotas, tão comuns na vida, e não parecer um mal perdedor assim como Trump. Confira:

1. Saber perder, por Yolanda Reyes



Em primeiro lugar, é claro que a gente gosta de ganhar. Veja por exemplo, o Frederico, um carinha de 14 anos, que nada pra caramba, treina, treina e treina. Ele mal suporta as aulas, mas quando está na piscina esquece do mundo. E quando chegou o campeonato nacional de natação, arquibancada cheia, inclusive a Natália, da torcida organizada…tchbum! Ele ganha? Compre a partir de R$ 37,00.

2. Vamos pensar também sobre valores?, por Mario Sergio Cortella e Mauricio de Sousa



Neste livro, Mauricio e Cortella tratam de temas como ética, convivência, formação e justiça. E falam também de outros assuntos relevantes na nossa trajetória, tais como aprendizados, artes, afetos e memórias. A reunião de talentos de Cortella e Mauricio traz à tona diversos personagens e ideias bacanas neste livro. E aí? Vamos continuar pensando? Compre a partir de R$ 27,72.

3. Escolher Bem, Escolher Mal, por Alexandra Strommer Godoi



Escolher bem, escolher mal é um livro fascinante e informativo no qual você encontrará o conhecimento de que precisa para pensar sobre questões complexas, compreender melhor nossas ações e limitações. Se você está em busca de mais conhecimento e segurança em sua vida, ler este livro, com certeza, é a melhor decisão que poderia tomar. Compre a partir de R$ 40,41.

4. O livro de ouro da liderança, por John C. Maxwell



O livro de ouro da liderança descreve uma jornada que começou em 1964, quando Maxwell tinha 17 anos e refletiu pela primeira vez sobre o que é liderança. Desde essa época, ele já sabia a importância que o tema teria na sua carreira. Aos 22 anos, assumiu seu primeiro cargo como líder. Sete anos depois, estava completamente convencido de que tudo começa e termina com a liderança. Juntamente com essa certeza, desenvolveu uma paixão: estudar e ensinar liderança. Compre a partir de R$ 20,62.

5. Os engenheiros do caos, por Guillaume Chaslot



Ex-funcionário do YouTube, Guillaume Chaslot explica claramente de que maneira o algoritmo da plataforma, responsável por 70% dos vídeos assistidos, foi concebido para impulsionar o público na direção dos conteúdos mais extremos, maximizando o nível de engajamento até seus limites. Assim, quem procura informações acerca do sistema solar no YouTube terá diante de si um menu bem farto de vídeos sustentando a teoria da Terra Plana, ao passo que o usuário interessado por questões de saúde será rapidamente reorientado para as ideias do movimento antivacina e dos conspiracionistas. Compre a partir de R$ 36,82.

