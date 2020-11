5 itens para relembrar o lançamento do álbum IV do Led Zeppelin

Quem é fã do Led Zeppelin sabe que novembro é um mês especial na história da banda. Em 8 de novembro de 1971 foi lançado o quarto álbum de estúdio da banda britânica de rock que nunca recebeu um título oficial, por isso é conhecido apenas por Led Zeppelin IV.

A principal faixa do álbum, "Stairway to Heaven", foi composta pelo guitarrista Jimmy Page e o vocalista Robert Plant enquanto a banda estava em turnê pelos Estados Unidos, e mesmo nunca tendo sido lançada como single, tornou-se a canção de maior sucesso daquele ano e é considerada uma das melhores gravações musicais de todos os tempos.

Assim que foi lançado, o disco alcançou o segundo lugar da Billboard 200 nos Estados Unidos, enquanto "Stairway to Heaven" tornou-se um sucesso nas rádios e embalou o álbum inteiro que tornou-se o mais comprado do ano. Até hoje, o disco Led Zeppelin IV vendeu mais de 60 milhões de cópias em todo o mundo.

Para comemorar a data, selecionamos vários itens com a marca da banda para fãs, antigos e novos, ver, ler, ouvir e entender o sucesso da turma do zeppelin. Confira:

1. Led Zeppelin IV [Disco de Vinil]

Só podíamos começar com o disco em vinil como foi lançado em 1971. Remasterizado, inclui as oito canções originais: Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, Stairway to Heaven, Misty Mountain Hop, Four Sticks, Going to California e When the Levee Breaks. Compre a partir de R$ 193,00.

2. Camiseta Masculina Led Zeppelin ou Regata Feminina Led Zeppelin

Para sair ou ficar em casa em dupla. Quem não conhece a tipologia do nome Led Zeppelin não vive no planeta terra. As camisetas são discretas e bonitas ao mesmo tempo. Compre a partir de R$ 49,90 (masculina) ou R$ 39,90 (feminina).

3. Led Zeppelin por Led Zeppelin (livro capa dura)



É o primeiro e único livro ilustrado oficial a ser produzido em total colaboração com os membros da banda. Comemorando 50 anos desde sua formação, este volume definitivo de 400 páginas mostra a carreira musical incomparável do grupo, desde a primeira apresentação em um pequeno clube até sua apresentação na O2 Arena de Londres, quando 20 milhões de fãs quebraram o recorde mundial de maior demanda por ingressos para um único concerto. Compre a partir de R$ 333,01.

4. Led Zeppelin – The Song Remains the Same



Dois CDs de áudio com uma das melhores coletâneas das principais músicas da banda. Inclui ainda encarte com imagens de gravações e shows. Compre a partir de R$ 168,00.

5. Azulejo Decorativo Led Zeppelin Celebration Day



As capas dos álbuns são uma marca do rock, marcaram uma época e são lembradas até hoje. Bate aquela nostalgia ver a capa do seu álbum favorito, lembrar as faixas e aquele cheirinho de vinil. Que tal ter o detalhe de um azulejo decorativo na sua cozinha com a capa do Celebration Day do Led Zeppelin? Compre a partir de R$ 22,90.

