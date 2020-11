Paula Toller abre o festival Cortinas Abertas nesta sexta-feira

As lives e outras modalidades de apresentações artísticas online quebraram um galhão durante a fase aguda da quarentena do novo coronavírus, mas o presencial já é realidade. Exemplo é o festival Cortinas Abertas, que marca o retorno das atividades do Teatro Santander, a partir de hoje.

A retomada mistura linguagens que têm o palco como suporte. Shows, baile, teatro, dança e concerto se alternam nas próximas semanas, levando a programação até próximo ao Natal.

A cantora Paula Toller “reinaugura” o espaço hoje, a partir das 21h, em apresentação que relembra hits da carreira solo, além dos lançados à frente da banda carioca Kid Abelha. Entre as novidades, está a balada “Essa Noite Sem Fim”, seu lançamento mais recente, do ano passado.

O fim de semana de estreia continua sob comando das mulheres com show de Vanessa da Mata, que retoma a turnê do sétimo álbum de estúdio, “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”, amanhã, às 21h.

No próximo fim de semana, é a vez da dramaturgia no palco. A peça “A Mentira”, que rodou o país em 2019, volta em cartaz. O texto cômico, do francês Florian Zeller, foi traduzido por Miguel Falabella, que também lidera o elenco, completado por Zezé Polessa, Frederico Reuter e Alessandra Verney.

Os protocolos de segurança e distanciamento de 1,5 metro continuam valendo, com capacidade de público reduzida a 50%, tapetes sanitizantes, máscaras obrigatórias e muito álcool gel pelo ambiente.

Teatro Santander (av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041 – Itaim Bibi). Hoje e amanhã, às 21h. R$ 50 a R$ 200.