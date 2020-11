Netflix: estas são as estreias desta sexta-feira, 6 de novembro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta sexta-feira (6) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta sexta-feira (6)

Country para Sempre (1ª temporada)

No reality show, o artista country Coffey Anderson e sua mulher, a dançarina de hip-hop Criscilla, tentam equilibrar a carreira e a vida em família com muita fé. Assista o quanto quiser.

The Late Bloomer

Um terapeuta sexual entra na puberdade aos 30 anos, quando uma cirurgia libera seus hormônios borbulhantes.

A Lição de Moremi

Moremi (Temi Otedola) é uma brilhante estudante de uma faculdade na Nigéria. No entanto, após sofrer uma tentativa de estupro de um professor acadêmico, ela decide reportar o episódio de violência e lutar até o fim pela justiça dos fatos.

Vingança Feminina

Quando sua amiga é humilhada publicamente por causa de um vídeo gravado e vazado sem consentimento, uma aluna nova decide revelar a verdade e os segredos do campus.