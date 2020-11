Morre a atriz Elsa Raven, protagonista de uma das cenas mais emocionantes de 'Titanic'

Jornais dos Estados Unidos anunciaram a morte de Elsa Raven aos 91 anos. A atriz fez participações especiais em filmes como ‘Titanic’ (1997) e ‘De volta para o futuro’ (1985).

Segundo a Radio Bio-Bio, a notícia foi confirmada por seu próprio agente, David Shaul, que não revelou a causa da morte. No entanto, foi descartada qualquer relação do ocorrido com a Covid-19.

Raven pertencia à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Embora tenha desenvolvido grande parte de sua carreira na televisão, ela teve papéis pequenos, porém marcantes, no cinema.

Em ‘Titanic’, a atriz interpretou uma aristocrata chamada Ida Straus, que rendeu uma das cenas mais tristes de todo o filme: aquela em que um casal de idosos se abraça na cama esperando a morte, enquanto a água do mar inunda lentamente o seu quarto.

Raven teve mais três cenas gravadas para o filme, mas que foram cortadas pelo diretor James Cameron.

