5 produtos campeões de pesquisa no Google antes da Black Friday

A Black Friday deste ano vai ocorrer no dia 27 de novembro e as buscas no Google indicam que a data será bem mais movimentada do que a do ano passado. Somente entre os dias 26 de agosto e 22 de setembro, 19 das 29 macrocategorias do varejo analisadas pela companhia de buscas já registraram um volume que supera a verificada na Black Friday de 2019.

Categorias que foram as campeãs de busca na sexta-feira de ofertas de 2019, como “móveis e decoração”, estão 22% a 51% acima do registrado no ano passado. Setores que historicamente não registraram picos na data, como “alimentos e bebidas”, estão neste ano 40% e 23% acima do verificado no ano anterior.

Alguns termos têm atingido recordes de busca, como é o caso de “cupom” e “cashback”, com crescimento de 30% e 74% respectivamente. Outra tendência é a procura por frete grátis no buscador. Em julho deste ano, a procura pelo termo já era 118% maior do que no mesmo período do ano passado. Selecionamos 5 itens entre os mais vendidos do comércio eletrônico brasileiro

1. Cadeira Gamer Mad Racer Sti Master Preto



A linha STI das cadeiras Mad Racer está aqui para ser o melhor custo x benefício do meio gamer. Com seu confortável revestimento acolchoado, a cadeira Mad Racer STI Master te proporciona várias horas de jogo agradáveis. Assim, é possível manter um bom desempenho durante muito mais partidas (inclusive nos momentos tensos). Outro ponto forte é o seu Tilt Mechanism, permitindo que a cadeira acompanhe o movimento e a inclinação do seu corpo sempre que precisar relaxar. Compre a partir de R$ 939,00.

2. Quadros Mais Famosos de Van Gogh



Algumas das obras mais famosas de Van Gogh, um dos maiores pintores de todos os tempos. Kit composto de 6 quadros, com as imagens dos originais. Este é o item mais vendido na categoria "Decoração" da Amazon. Compre a partir de R$ 149,90.

3. Cápsulas de Café Aroma Chocolate Trufado Baggio Café



Compatível com a cafeteira Nespresso e com 10 cápsulas, esse é um dos produtos da categoria de "Alimentos" mais vendidos e comprados recorrentemente pelos consumidores na Amazon. Compre a partir de R$ 17,99.

4. Espumante Chandon Rosé 750ml



Este espumante está entre os mais vendidos da Amazon. Com uma perlage fina e abundante, esse espumante possui aroma de frutas vermelhas como morango, amora, cereja e acerola, com toque sutil de especiarias doces, já o paladar é equilibrado, fresco, com corpo de leve para médio, cremoso e aveludado. Compre a partir de R$ 71,90.

5. Smartphone Redmi Note 9S



O Redmi Note 9S é um smartphone Android avançado e abrangente em todos os pontos de vista com algumas características excelentes. Tem uma grande tela de 6.67 polegadas com uma resolução de 2400 x 1080 pixels. Este modelo é o mais vendido na categoria de "Smartphone" da Amazon e tem 128 gb de memória. Compre a partir de R$ 1.734,99.

