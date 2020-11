Netflix: estas são as estreias desta quinta-feira, 5 de novembro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta quinta-feira (5) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta quinta-feira (5)

Bob Esponja — O Incrível Resgate

Quando Gary desaparece de repente, Bob Esponja e Patrick embarcam numa missão frenética muito além da Fenda do Biquíni para salvar o amigo.

Missão Presente de Natal

Ela tem a missão de fechar uma base aérea e acabar com a tradição natalina do local. Só que um piloto gente boa está determinado a fazê-la mudar de ideia.

Paranormal (1ª temporada)

Depois de se envolver em uma série de acontecimentos inexplicáveis, um médico cético se torna uma autoridade em investigações paranormais, mesmo contra sua vontade.

Quem Matou María Marta? (1ª temporada)

Uma mulher é encontrada morta na banheira, com uma poça de sangue no chão. A teoria do marido é de que foi um acidente, mas a autópsia revela outra história. Assista o quanto quiser.