Grey’s Anatomy: Confira um ‘resumão’ de tudo que aconteceu e se prepare para a 17ª temporada

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy está mais próxima do que se imagina, para quem está ansioso, ela estreará na próxima quinta-feira (12) em um episódio crossover com a produção derivada Station 19.

Para quem tem dúvidas sobre o que termo “crossover” significa, trata-se de um episódio único das duas séries. A ABC já informou que o episódio inaugural da próxima etapa da trama médica terá mais de 2 horas de duração.

E enquanto a próxima temporada não chega, preparamos um “resumão” do que aconteceu na 16ª season para que você tenha noção de qual ponto a produção americana deve seguir.

Para começar, com o pé no altar, Owen acaba descobrindo que estava sendo traído por Teddy, após receber uma mensagem quente da doutora com Tom Koracick. E se você já acompanhou os teasers divulgados pelo perfil oficial da série, sabe bem que essa temporada não deve começar fácil para os dois. “Se você tem algo para me dizer, agora é o momento”, Hunt.

Outro ponto importante é o que acontecerá não só com o relacionamento de Meredith e DeLuca, mas qual será o destino dado médico, uma vez que ele recém foi diagnosticado com transtorno bipolar. Para quem assistiu a última season, viu que o namoro dos doutores passou recentemente por altos e baixos e não há indícios de que tenha melhoras rápidas.

Spoiler para a 17ª temporada!

Um ponto importante e que muitos tem dúvidas: Qual será o destino do presente de Cristina Yang?

E para quem tem curiosidade sobre isso, Krista Vernoff, produtora da série, já adiantou que Grey estará focada na atuação contra o coronavírus, então é quase que improvável que os dois mantenham algum relacionamento.

Assim sendo, sobre a estreia da 17ª temporada, ela ocorrerá primeiramente nos Estados Unidos, na semana que vem, e no Brasil e demais países da América Latina, só em janeiro de 2021, no Canal Sony.