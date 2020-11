Estreia da semana: Adultos e pais de família, Bill e Ted estão de volta em nova aventura

A maior música de todos os tempos seria capaz de equilibrar a humanidade e o planeta. Somente uma dupla peculiar tem a fórmula secreta para isso. “Bill & Ted – Encare a Música”, que estreia nesta quinta-feira (5), traz Alex Winter e Keanu Reeves, respectivamente, revivendo seus clássicos personagens em nova saga pelo tempo.

Agora, a dupla tem o futuro do universo nas mãos. Adultos e pais de duas jovens, eles têm a árdua tarefa de compor a derradeira canção. Com um único porém: se não o fizerem até as 19h17, tudo entrará em colapso, incluindo a Terra.

“O filme demorou para ser feito, e passou por várias mudanças de roteiro nas quais trabalhamos juntos. Me deu a chance de entender quem esse cara era nessa idade, e eu e o Keanu passamos bastante tempo falando sobre essas coisas. Também existe a familiaridade de trabalhar com Keanu, a fisicalidade disso, a natureza instintiva do jeito como fazemos os diálogos, essa coisa meio que se resolveu por si só”, disse Winter a Emily Davenport, do Metro Internacional.

Mais do que um reencontro, o longa chega com uma bela dose de nostalgia, principalmente para os fãs, surpreendidos por uma sequência depois de tanto tempo, sendo que as novas gerações os conhecem por outros trabalhos. Mas justamente quem também parte em aventura são suas filhas. Billie (Brigette Lundy-Paine), de Ted, e Thea (Samara Weaving), de Bill, seguem os passos dos pais e viajam pelo tempo para escalar um time de músicos que inclui Mozart e Jimi Hendrix. O objetivo é ajudar eles a compor a música.

“Os roteiristas fizeram isso – o jeito que eles estruturaram o filme, o enredo, era sobre encarar a música e estar no momento. Eu acho que você vê isso em uma das sequências de abertura de ‘Bill & Ted’, na cerimônia de casamento. Eles não estão tocando riffs de Van Halen, eles expandiram sua excelência musical – eles cresceram, superaram isso”, contou Keanu Reeves.

Para relembrar

“Bill & Ted – Uma Aventura Fantástica” estreou em 1989 e explodiu, servindo de trampolim para os dois adentrarem o mundo do cinema. Neste, eles viajam no tempo contatando figuras históricas para ajudarem numa apresentação da escola. “Bill & Ted – Dois Loucos no Tempo” (1991) deu sequência ao filme, imortalizando a franquia no gosto dos fãs