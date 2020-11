Esta é a cena deletada de Grey’s Anatomy que todo fã precisa assistir

Ao longo de todas as suas temporadas, Grey’s Anatomy trouxe diversas histórias que marcaram os fãs e muitas são lembradas até hoje. Mas e se te disséssemos que alguns takes foram deletados? Aliás, que alguns deles até chegaram a ir ao ar, mas com modificações em sua construção ou com personagens diferentes, você acreditaria?

Se a sua resposta foi sim, gostaríamos de te apresentar uma cena clássica da produção da ABC, mas que originalmente era composta por outros atores do elenco. Você imagina qual é?

Sem mais delongas, uma das cenas deletadas de Grey’s Anatomy é a que Lexie quebra o “pequeno Sloan” de Mark (os fãs entenderão). Após sofrer esse pequeno acidente, na gravação que foi reproduzida, Sloan é atendido por Hunt e Callie, mas na verdade a composição original seria de Callie e Derek.

Não se sabe o real motivo pelo qual a cena foi cortada, mas como se pode perceber, Patrick Dempsey se divertiu bastante ao encená-la. Nas imagens, ele aparece rindo com o que parecia ser algo além da filmagem, ou seja, bastante espontâneo.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo o trecho compartilhado por um perfil do Twitter.