Céu: 'Estamos cara a cara com um sistema que criamos e está muito doente'

O trabalho na estrada com "Apká!", quinto e mais recente álbum da cantora Céu, foi interrompido por conta da pandemia. Como tantos artistas, ela precisou se readaptar à realidade e continuar trabalhando a partir da sala de casa, além de equilibrar a rotina como mãe de Rosa, 12 anos, e Antonino, seu caçula de 2 anos.

Desde o fim de outubro, ela assumiu a apresentação do "Conexão Lab", programa online do Laboratório Fantasma TV que vai ao ar às quartas-feiras no Twitch. Também aproveita para estudar piano e pensar em futuro.

Nesta quinta-feira (5), ela mata um pouquinho da saudade de palco e é convidada do amigo Seu Jorge em live do Teatro Bradesco. É a partir das 20h, no canal do YouTube do teatro.

Leia abaixo nosso papo com ela!

Você já disse que não costuma "facilitar" para si mesma. Cada álbum é uma surpresa de universos diferentes, que, ao mesmo tempo, dialogam entre si. Em época de pandemia, que limitou os movimentos de muitas maneiras, como anda a sua pesquisa musical e composições?

Por conta da pandemia, tudo mudou muito. Estou aproveitando esse momento para me aventurar em experiências que eu nunca tinha feito, como, por exemplo, apresentar o Conexão Lab e também pensar em projetos futuros, estudar um pouco de piano e tudo isso. Mas, de fato, como as coisas se restringiram, eu estou focando bastante na minha casa, na família e nos cuidados aqui com a galera porque afinal de contas, eu tenho duas crianças também.

Pupillo [baterista da Nação Zumbi e produtor musical], seu companheiro, é também parceiro frequente de trabalho. Com tanto tempo fora da estrada por causa da quarentena e convivência ainda mais frequente, rolou uma tendência a trabalhar demais, a tentar se obrigar a fazer "valer" o tempo em casa?

A gente anda se equilibrando entre trabalhar, porque a cabeça de músico nunca para, e cuidar das nossas crianças. Tem sido uma oportunidade de a gente ficar mais junto, porque não tem tido a estrada, as turnês… A gente está tirando uma grande vantagem desse momento, nesse sentido.

Como você lida com essa quase 'obrigação' de mostrar que se é produtiva nessa época?

Eu tentei não entrar muito nessa paranoia, não é muito da minha natureza ter que mostrar ser produtiva. Eu sempre fui vagarosa no sentido de aproveitar o presente com o que o presente oferece. Mas, de uma certa maneira, eu tenho estado produtiva, sim. Eu acho que eu tenho feito muita revisão das construções como cidadã, da sociedade, por conta do atual cenário político. Então, eu acho que isso acabou gerando uma certa produtividade. Mas não entrou nessa pilha, não.

Em sete meses de mudança brusca de rotina, você consegue enxergar pontos positivos nesse novo modo de se conectar com o público (via web, ou em drive-ins e outros)?

Tem que achar bom o que a gente tem. Afinal de contas a ferramenta da internet tem ajudado muito. Não é o mundo que eu almejo, que aquece o meu coração e que me inspira, mas não tem como reclamar. Ajuda muita gente. Ajuda a mim mesma, ajuda as artes, a cultura, ajuda a todos. Eu acho que é o momento de a gente aceitar e repensar muitas coisas.

E o que dessa experiência nunca vivida por essa geração você vai levar pra quando as máscaras e isolamento não forem mais obrigatórios?

Eu não sei se acredito que a gente vai conseguir se libertar completamente das máscaras. Eu espero que sim. Mas, eu acho que a gente está encarando e estamos com a oportunidade de estar frente a frente com o sistema que a gente criou que está bastante doente. A gente está vivendo um momento histórico que, a partir da gente, vai haver uma transformação ou vai continuar na mesma, andando para o buraco. Desculpa, eu queria te dar uma resposta mais positiva, mas não sei se tenho. (risos)

"Vagarosa", seu segundo disco, e o mais recente, "Apká!", são impregnados de significados de suas duas gestações. Como você se sentiu nesses dois momentos?

Bom, como disse anteriormente, eu sou adepta de viver intensamente o presente e a gestação é um momento bastante rico, em termos emocionais e psicológicos. Eu aproveitei o máximo esses momentos para criar e escrever e trazer à tona tudo o que estava ali tão iminente dentro de mim. Acho que foram gestações bem diferentes. Porém, essa conexão é sempre muito forte. O Vagarosa vinha de uma pegada de muita estrada, muita novidade, muita coisa acontecendo por conta do primeiro disco e foi um momento de reclusão, enquanto que o 'Apká!' já teve uma coisa visceral, vigorosa, mais pra fora, de desejo de comunicar o mundo, de gritar. Por isso tem a exclamação. Foi sobre todas as coisas que eu tinha necessidade de transformação.