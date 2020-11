5 itens para refletir sobre a inserção do negro na sociedade brasileira

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de novembro. Foi criado em 2003 como feriado em cerca de mil cidades em todo o país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro. A data foi escolhida pelo dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação contra o sistema escravista.

Durante o mês este mês de novembro, o site de e-commerce da Amazon Brasil está com uma página especial de descontos para comemorar a representatividade negra na sociedade brasileira e, segundo a empresa, 15% das vendas serão destinadas à iniciativa Desabafo Social, organização social com foco em Educação e Comunicação em Direitos Humanos. Confira nossas sugestões:

1. O ódio que você semeia, por Angie Thomas



Não faça movimentos bruscos. Deixe sempre as mãos à mostra. Só fale quando te perguntarem algo. Seja obediente. Quando ela e seu amigo, Khalil, são parados por uma viatura, tudo o que Starr espera é que Khalil também conheça essas regras. Um movimento errado, uma suposição e os tiros disparam. 1º lugar na lista do New York Times. Uma história juvenil repleta de choques de realidade. Compre a partir de R$ 33,44.

2. Spray "Eu sei o que você fez na química passada" Lola Cosmetics



É indicado para cabelos detonados por químicas agressivas como coloração ou descoloração. Melhora a permeabilidade à umidade, a capacidade de retenção de água e possui propriedades antioxidantes. Compre a partir de R$ 32,90.

3. Boneca Barbie Fashionista Vestido Floral Preto



Você sabia que o Brasil possui cerca de 51% da população de origem negra, enquanto apenas 3% das bonecas têm essa representatividade? A criação da Barbie Negra foi um marco mundial nesse sentido. Compre a partir de R$ 190,00.

4. CD "Ok Ok Ok", de Gilberto Gil



No ano em que comemora 76 anos de idade, gilberto gil lança o disco inédito "ok, ok, ok"; o álbum conta com as participações de joão donato em" uma coisa bonitinha" e "tartaruguê", yamandu costa na faixa "yamandu" e roberta sá em "afogamento", tema da novela das nove "segundo sol". Compre a partir de R$ 51,90.

5. Camiseta Pantera Negra Wakanda Killmonger



O filme Pantera Negra transformou-se num marco do cinema neste século com suas indicações ao Oscar, com a valorização do elenco e com recorde de público em todo o mundo. A camiseta Wakanda Killmonger tem um silk screen super bonito com a máscara do super-herói. Compre a partir de R$ 49,90.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.