Quer entender mais sobre o caso de Mariana Ferrer? Assista ‘Bom dia, Verônica’

Se você acompanhou o caso da influenciadora Mariana Ferrer e da inesperada decisão do juiz Rudson Marcos absolvendo o empresário André de Camargo Aranha, alegando “Estupro Culposo” e ainda tem dúvidas de como uma sentaça deste tipo é possível, esta é uma excelente oportunidade para assistir a série “Bom dia, Verônica”.

Lançada há pouco mais de um mês pela Netflix, a produção nacional conta a história de Verônica Torres (Tainá Müller), uma escrivã da delegacia de homicídios de São Paulo que presencia bem à sua frente o suicídio de uma mulher vítima de um golpe e violência por “Boa noite, Cinderela”.

Muito mais do que uma ficção, “Bom dia, Verônica” traz um retrato social da realidade vivida por milhares de mulheres diariamente, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo.

Ao longo de 8 episódios, a série conta a história de Janete (Camila Morgado) que é vítima não só de violência doméstica, mas de todos os tipos, de seu marido, Cláudio Brandão (Eduardo Moscovis), que é um oficial da Polícia Militar e serial killer.

Por fim, a produção aborda ainda quais a dificuldades legais que as mulheres enfrentam ao tentar denunciar tais crimes.

Quer entender melhor “Bom dia Verônica” e como a produção nacional tem relação com o caso de Mariana Ferrer? Assista abaixo o trailer: