Netflix: estas são as estreias desta quarta-feira, 4 de novembro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta quarta-feira (4) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Leia também

Lançamentos da Netflix nesta quarta-feira (4)

Amor e Anarquia (1ª temporada)

Uma consultora casada e um jovem técnico de informática iniciam um jogo de sedução que desafia as regras da sociedade e os faz reavaliar suas vidas.

A Escolha

O aspirante a veterinário Travis se apaixona por sua nova vizinha Gabby, mas o caminho do amor verdadeiro tem um obstáculo: os dois já estão comprometidos.