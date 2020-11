Netflix disponibiliza toda franquia Matrix para maratonar

A Netflix disponibilizou neste mês de novembro os três filmes da franquia Matrix para os usuários interessados em maratonar todas as obras das irmãs Wachowski.

Estão liberados para os usuários do canal de streaming os títulos The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) e The Matrix Revolution (2003).

Ficção científica que revolucionou o cinema por suas cenas de efeitos especiais e por retomar a antiga discussão filosófica sobre o que é a realidade, Matrix conta a história de Neo (Keanu Reeves), jovem programador que descobre que tudo que ele conhece como realidade é apenas uma manipulação da mente de uma inteligência artificial.

PARA MARATONAR:

1 – The Matrix (1999)

Neo (Keanu Reeves) descobre que a realidade é uma manipulação virtual da mente e que a realidade é muito diversa do que imagina

2 – The Matrix Reloaded (2003)

Neo e seus companheiros Morpheus e Trinity, da nave Nabucodonosor, lutam para deter a ofensiva e salvar Zion, a única cidade livre do mundo

3 – The Matrix Revolution (2003)

Preso entre o mundo real e o mundo das máquinas, Neo deverá finalmente confrontar a Matrix.